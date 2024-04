Buscan nuevas estrategías para atraer el turismo

Los empresarios del ramo turístico mencionaron que a pesar del impacto negativo que ha tenido el tema de la inseguridad que se vive en gran parte del estado de Chiapas, se encuentran buscando nuevos mercados para atraer a más visitantes.

Entre las actividades que impulsan los empresarios del ramo, está el ofertar destinos que no presentan ningún riesgo para los paseantes.

Promoción

Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones, declaró que durante la participación de la delegación del estado en el Tianguis Turístico 2024 —celebrado en Guerrero—, el turismo nacional expresó su preocupación ante la creciente ola de inseguridad en el sur del país.

Pese a ello, comentó que “los empresarios continúan realizando giras promocionales, también conectando con nuevos mercados, teniendo buenas expectativas con el turismo europeo” .

Indicó que se han tomado diferentes medidas para proteger a los turistas que arriban al estado: “Si bien es cierto que existen lugares que no se pueden visitar, existen muchos más que sí y en ellos estamos trabajando”.

Expresó que lugares como Palenque, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, el Cañón del Sumidero, Comitán, Velo de Novia-El Chiflón, son lugares a los que se puede ingresar sin problema alguno y con ello se prioriza la seguridad del turista. “Las precauciones que tomamos para cuidar a los paseantes, también al personal de nosotros que es muy valioso, es no viajar tarde, no ser irresponsable al ofrecer sitios inseguros, estar atentos a la información que se emite del tema, no meternos a cualquier camino para sortear bloqueos, entre otras”, compartió.