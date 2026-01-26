Buscan participación política de las mujeres

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), Magali Arellano Córdova, enfatizó la importancia de que las mujeres conozcan y ejerzan sus derechos político-electorales, así como su inclusión activa en los espacios de decisión, tanto en el ámbito electoral como judicial.

Así lo expresó después de la presentación de su Primer Informe de Labores, cumpliendo así con el mandato constitucional de rendición de cuentas. Destacó que el Teech trabaja permanentemente para acercar la justicia electoral a la ciudadanía, con especial atención a mujeres, niñas y adolescentes.

“Es fundamental que las mujeres participen en política y conozcan sus derechos. Desde el Tribunal capacitamos a mujeres de todas las edades para que sepan qué hacemos y qué servicios ofrecemos”, afirmó Arellano Córdova.

Defensoría

Resaltó que el Tribunal cuenta con una Defensoría dirigida a orientar, resolver dudas e impulsar la capacitación de las mujeres, con el objetivo de fortalecer su empoderamiento político.

Entre los principales retos de su primer año, mencionó la correcta aplicación de sanciones en casos de violencia política por razones de género, ya que en algunos supuestos la restricción de derechos políticos depende de resoluciones de juzgados penales.

Ante esto, informó que el Teech presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para que quienes violen los derechos político-electorales de las mujeres sean sancionados conforme a la ley y se les impida contender en elecciones o desempeñar cargos públicos.

Como logro relevante, destacó la campaña “El Mazo Morado”, estrategia estatal y nacional para promover justicia con perspectiva de género, que incluyó cursos, conferencias, capacitaciones y actividades culturales de sensibilización.

Finalmente, reiteró que las puertas del Teech permanecen abiertas a la ciudadanía, con el compromiso de fortalecer la democracia, garantizar la legalidad y promover una participación mas equitativa de las mujeres en la vida pública de Chiapas.