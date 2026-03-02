Buscan preparar a servidores públicos de 100 municipios

A fin de impulsar los trabajados de transparencia y rendición de cuentas, el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, que dirige Lysette Raquel Lameiro Camacho, busca impulsar acciones que permitan que alrededor de 100 municipios preparen a sus servidores públicos en diversas áreas.

Que los ayuntamientos preparen al personal, enfatizó, es importante e indispensable, y es necesario para la capacitación y certificación.

“Tenemos que estar día a día actualizados, para ser unos excelentes servidores del pueblo. Nos hace falta muchas cosas, pero lo indispensable se tiene”, remarcó.

Llamado a ayuntamientos

Lo que se está haciendo desde el Instituto, remarcó, es exhortar a todos los secretarios, directores, titulares del gabinete legal y ampliado, además de los municipios, para que se acerquen al IAP para capacitarse.

Lameiro Camacho, titular del Instituto, comentó que este 2026 será un parteaguas en diversos rubros, como resultado del trabajo que se hizo el año pasado.

En el Instituto hay disponibilidad para apoyar a los municipios que quieren tener un programa anual de capacitación. Este 12 de marzo están invitados todos los ayuntamientos, para que acudan al IAP a conocer los lineamientos de las reglas de operación de algunos programas.

En la institución se trabaja con calidad y precisión, además de acercamiento. Tener servidores públicos preparados es fundamental y genera beneficios para el estado.

Finalmente, se detalló que la ley marca que 10 cargos municipales tienen que estar certificados, desde áreas de obras públicas hasta seguridad y el IAP evalúa el conocer y puede realizar los procesos de validación.