Buscan preservar la medicina tradicional

A través de talleres, recetarios y libros sobre plantas medicinales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) intenta recuperar el saber de las comunidades, así lo informó la promotora Diana Michell Álvaro Arizmendi en el marco del Día mundial de la Medicina Tradicional.

En entrevista para Cuarto Poder, informó que la pandemia de covid-19 representó “una chispa” para dicho tipo de medicina, esto porque la falta de conocimiento científicas llevó a las comunidades a revisitar los saberes propios.

Derecho

Agregó que dentro de la ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos se contempla un apartado del derecho de la salud comunitaria y los espacios sagrados, lo que, en las consultas, dijo, provoca alegría por la oportunidad de seguir preservando estos elementos.

Como parte de los eventos del Día mundial de la Medicina Tradicional, el INPI realizó talleres sobre estos saberes en la escuela primaria bilingüe Vicente Suárez Ferrer, en la comunidad San José del Carmen en San Cristóbal, dónde los alumnos han empezado un huerto comunitario.

Diana Michell también informó que, ante las sequías provocadas por la crisis medioambiental, están implementando los huertos incluso a nivel escolar, con la intención de que a través del conocimiento, se preserven las plantas medicinales.

En el evento también estuvo presenta la partera Cecilia Hernández Girón, Premio Nacional Martha Sánchez Néstor 2026, quien recordó que los medicamentos provienen de plantas de los pueblos originarios, a quienes nunca se les pidió permiso para extraer su conocimiento.