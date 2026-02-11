Buscan presupuestos para personas con TEA

Autoridades y sociedad civil realizaron la Primera Sesión del 2026 del Comité Interinstitucional para la Implementación de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo, donde se acordó priorizar un censo estatal de personas TEA y gestionar un presupuesto especial ante la Secretaría de Finanzas.

Este mecanismo mandatado por la Ley Estatal de Autismo ordena la creación de un Censo Estatal de Personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) para justificar políticas públicas y acompañamiento presupuestal de la Secretaría de Finanzas a petición del Comité Interinstitucional, dependiente de la Secretaría de Salud.

Este planteamiento que habrá de solicitar el Comité Interinstitucional, busca que la Secretaría de Finanzas etiquete recursos especiales para los proyectos de autismo presentados por cada dependencia estatal y garantizar con ello su ejecución, ya sea mediante una ampliación presupuestal o para el ejercicio anual inmediato.

En este contexto, la presidenta del Voluntariado Humanista por la Salud y esposa del doctor Omar Gómez, secretario de Salud, Leila Balderas, dijo que estas acciones son evidencia de un trabajo conjunto en favor de la comunidad con autismo y producto de un gobierno con sentido humano.

Por ello, al presidir el evento celebró los notorios avances en áreas como salud, educación, seguridad y capacitación, por lo que dijo se reforzarán los mecanismos para tener un censo con rigor metodológico y de diagnóstico.

Población

Es de mencionar que en Chiapas existe una muy baja cifra de personas diagnosticadas con autismo reportadas ante las autoridades, por lo que el cruce estadístico alarma con la posibilidad de que, hasta el 95 % de las personas con TEA en la entidad no tengan diagnóstico o no estén siendo atendidas.