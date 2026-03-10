Buscan productor para filmar “Hombre de fe”

El escritor mexicano-uruguayo Ugo Codevilla, afirmó que Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, pidió a la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar un productor que “desee llevar a la pantalla” grande la película titulada Un hombre de fe, basada en la vida del obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz García.

Codevilla dijo que el guión de la película lo escribió él, pero no se ha filmado por la falta de un productor interesado en el proyecto, por lo que pidió a su amigo Pérez Esquivel que interviniera ante la mandataria mexicana.

Señaló que el Premio Nobel escribió una carta a la presidenta en la que asentó: “Me dirijo a usted movido por una causa de profundo valor humanista: La realización de la película Un hombre de fe, del escritor mexicano-uruguayo Ugo Codevilla, que relata la vida y obra de monseñor Samuel Ruiz García, conocido como ‘el obispo de los indios’ de Chiapas. Esta obra cinematográfica, en la actualidad en etapa de preproducción, ya cuenta con el guión concluido, mismo que me permitió poner a su disposición”.

Además, agregó Pérez Esquivel en el texto fechado en Buenos Aires, Argentina el 1º de noviembre de 2025, “personalmente he tenido el gusto de compartir con el obispo muchas actividades en México y América Latina en defensa de los pueblos originarios y los derechos humanos”.

Buscan llevar a la pantalla la vida del obispo

Nuestro objetivo, reiteró, “es encontrar un productor que desee llevar a la pantalla la vida de este ilustre mexicano, nacido en el estado de Guanajuato, cuya lucha a favor de los pueblos indígenas trascendió fronteras y marcó un capítulo fundamental en la historia latinoamericana”.

Continuó: “Estoy convencido de que este proyecto contribuirá significativamente al patrimonio cultural de México y del mundo, exaltando los valores de la paz, la dignidad humana y el respeto a la diversidad. Agradezco de antemano la atención que pueda brindar a este noble propósito y quedo a su disposición para ampliarle cualquier información que considere pertinente”.

Codevilla aseguró que después de más de cuatro meses Pérez Esquivel “no ha recibido respuesta”, a pesar de que la misiva fue enviada a través de la embajada de México en Argentina. “Tengo la impresión de que la carta nunca le llegó a la presidenta, si no, lo primero que haría es responderle al premio Nobel. Es posible que haya una burocracia que hace que la presidenta no sepa qué está pasando con esa carta”, añadió.

Señaló que el brasileño Fray Beto también le escribió a la presidenta, a quien le explicó que “el proyecto busca no solo honrar su memoria (de Ruiz García), sino también reflexionar sobre los valores de justicia, dignidad y diálogo que encarnó.