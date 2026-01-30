Buscan profesionalizar a secretarías de seguridad

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y pacificación en el estado, el Congreso de Chiapas, en coordinación con el Poder Ejecutivo, avanza en una reforma clave para profesionalizar la designación de los titulares de las secretarías municipales de Seguridad Pública.

Así lo anunció la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, quien detalló que el pasado miércoles se dio lectura en la Comisión Permanente a una iniciativa para que estos puestos estratégicos sean ocupados de forma particular por personal capacitado y con carrera policial.

Postura

“El objetivo es sean eficientes estos trabajos y poder dar mayor seguridad al pueblo de Chiapas”, afirmó la legisladora.

Subrayó que esta medida busca terminar con la práctica de designar personas por acuerdos políticos o amistad, en lugar de priorizar la capacidad técnica y la vocación de servicio.

Al explicar el motivo de la iniciativa, Gómez Mendoza señaló que es “bien sabido” que muchas de estas posiciones han sido tratadas como cargos políticos.

“El objetivo es que tengamos a profesionistas, a profesionales en Seguridad Pública para que verdaderamente tengan esa voluntad y contribuyamos a las causas de este gobierno humanista y transformador de Cero Corrupción y de Cero Impunidad”, afirmó.

La diputada conectó esta necesidad con casos documentados de corrupción en policías municipales. La profesionalización, argumentó, es un paso fundamental para disminuir dichas incidencias y colocar en el cargo a personas “con una verdadera vocación y formación” en seguridad pública.

ERA

Gómez Mendoza resaltó la colaboración constante con el gobernador del estado, manifestando su apoyo total a la estrategia de seguridad, la cual incluye una iniciativa para dotar de armamento de mayor capacidad a las fuerzas del orden, dado el poder de fuego del crimen organizado.

Explicó el proceso legislativo y dijo que la propuesta de equipamiento proviene del gobernador, debe ser aprobada por el Congreso local y luego enviada a la Cámara de Diputados federal para su validación. En paralelo, destacó acciones concretas ya en marcha, como la entrega de armamento, uniformes y la gestión para un aumento salarial que mejore la calidad de vida de los elementos policiales.

“El objetivo es que cada uno de los municipios tengan no solamente armamento, sino también uniformes y que tengan algo muy importante: un aumento salarial, creo que eso también abona a la seguridad de todas y de todos”, concluyó la presidenta de la Mesa Directiva.