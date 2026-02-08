Buscan proteger a ganado en Chiapas

En los límites de regiones afectadas por gusano barrenador (GBG) se crearán cordones de contención para evitar que estos casos se propaguen a ganado sano, particularmente en las zonas Costa, Soconusco y Frontera, donde se tiene presencia de ganado arribado de Centroamérica.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, quien advirtió que la entidad enfrenta mayor presión por su frontera con Centroamérica, en particular Guatemala, y por su amplia población bovina. El insecto afecta reses, fauna silvestre y animales domésticos, lo que obliga a mantener vigilancia permanente en todo el territorio.

Barba Arrocha, expuso que se ha propuesto a ganaderos locales establecer zonas de amortiguamiento para contener el avance de la plaga, a fin de tener acciones focalizadas y de respuesta inmediata.

Recordó que Chiapas concentra cerca de dos millones de cabezas de ganado, y que las campañas de capacitación, tratamiento y entrega gratuita de ivermectina muestran una reducción de casos.

La estrategia prioriza la curación y revisión de heridas, el trampeo masivo con atrayentes, el registro en la plataforma de Senasica y el refuerzo sanitario en la Costa y el Soconusco.