Buscan proteger el café de El Triunfo

Productoras y productores de las 15 Cooperativas de Café Orgánico y de Comercio Justo que integran el Comité de Café del Consejo Asesor de la Reserva de La Biosfera El Triunfo, analizan las nuevas disposiciones normativas vinculadas con la cafeticultura.

El encuentro permitió identificar de forma colectiva oportunidades para articular estos marcos normativos con iniciativas orientadas a proteger el origen y la calidad del café, fortalecer la sustentabilidad y avanzar hacia una gobernanza territorial más sólida.

Analizaron con el gremio la perspectiva de territorios cafetaleros, las regulaciones vigentes en torno a la conservación y sombra de los cafetales, así como los desafíos que las cooperativas exportadoras enfrentan a consecuencia de la regulación de cero deforestaciones de la Unión Europea (UE).

Investigadoras e investigadores del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente (Dasa) de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Martha Torres Álvarez, Carla Zamora Lomelí, Obeimar Balente Herrera y Juan Hernández Llaven; en representación del Comité de Café la Unión de Ejidos y Comunidades San Fernando, a través de Eli Casillas Rodríguez y en colaboración con la dirección de Reserva, Miriam González García, coordinaron la actividad. El taller contó con el apoyo de miembros del Consejo Técnico del Consejo Asesor.

Primera etapa

Durante la sesión se presentaron los resultados de la primera etapa del proyecto y la propuesta de trabajo de la segunda etapa del proyecto PEE-2025-G-528 Prospectiva de la desigualdad e inclusión social en territorios cafetaleros a través de la construcción de identidades por juventudes rurales.

El taller fortaleció el diálogo y la articulación entre academia, cooperativas cafetaleras y gobierno, y se desarrolló en el marco de la segunda sesión 2026 del Comité de Café, un espacio de participación, representación y acción colectiva del sector cafetalero.