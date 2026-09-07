Buscan proteger flora y fauna del Tacaná

Conscientes del saqueo de la flora y fauna de los bosques de pino del volcán Tacaná, ambientalistas y autoridades coordinan esfuerzos y diseñan un plan de acciones para la conservación, manejo y atención de plagas y enfermedades en ecosistemas de bosque de pino, además de la lucha contra el saqueo que existe de animales y plantas.

Representantes y personal técnico de México y Guatemala, así como ambientalistas, realizaron un intercambio de experiencias para compartir conocimientos, avances y estrategias de trabajo en beneficio de los ecosistemas que comparten ambos países.

Personal de la Reserva de Biosfera del Volcán Tacaná informó que durante la jornada se presentaron acciones relacionadas con la conservación, manejo y atención de plagas y enfermedades en ecosistemas de bosque de pino.

Actividades

Como parte de las actividades se realizó un recorrido de campo y una práctica demostrativa sobre monitoreo forestal, identificación de fases de infestación, inventario de árboles afectados, así como medidas de prevención, manejo y control de plagas.

En el intercambio participaron personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) de Guatemala, del Dirección de Áreas Protegidas, Medio Ambiente y Turismo (Dapmat) del Sibinal, así como personal técnico de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de México y colaboradores vinculados a procesos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.