Buscan que Chiapas cuente con más ambulancias

Ángel Tovar Serrano, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, comentó que Chiapas todavía no está preparada para atender un accidente de gran dimensión porque faltan ambulancias. Las que se tienen hoy día no son suficientes para un caso así o incluso un terremoto.

Indicó que el gobernador del estado planteó la propuesta de establecer un donativo a través del refrendo vehicular, de 20 a 30 pesos por persona en su pago anual, que no es nada significativo para el bolsillo del usuario, pero sí para la Cruz Roja.

Considerando que en el estado hay al menos un millón 200 mil vehículos registrados, establecer ese donativo representa un ingreso mínimo de 20 millones de pesos. Cada ambulancia tiene un costo aproximado de un millón 800 mil pesos, es decir que se podrían comprar 10 unidades.

En Tuxtla Gutiérrez, mencionó, había 12 ambulancias entre Cruz Roja, Erum y Protección Civil, recientemente esta última institución recibió cuatro unidades más, sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) por cada 100 mil habitantes debe haber cinco para los servicios de emergencias.

Es decir, si la capital chiapaneca tiene un promedio de 800 mil habitantes, tendría que haber al menos 40 ambulancias entre todas las instituciones. “Con la coordinación y apoyo del gobernador vamos a ir logrando los objetivos”.

Periodo vacacional

El delegado comentó que en lo que va de las vacaciones de verano el panorama pinta positivo. Se hizo una buena campaña de prevención y esperan tener cero incidentes negativos o graves en sitios turísticos y todo el territorio en general.

Ya son muchos años de concientización, sobre todo, en las playas y ríos que es donde frecuentemente había accidentes, al igual en el manejo de automóviles. Será cuando finalice el periodo vacacional cuando realicen un balance sobre las atenciones prestadas.