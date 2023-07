Buscan que FGR tome el caso de Cassandra

Isabel Torres inició una campaña con manifestaciones pacíficas y mediáticas para pedir justicia y la aparición con vida de su hija, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años de edad, desaparecida por un grupo armado el día 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, Chiapas.

En unos días se cumplirán seis meses de que un comando armado ingresó a la boda de Isabel Torres para llevarse a su hija y a tres personas mas, de las cuales dos aparecieron horas más tarde, pero de Cassandra nada se sabe aún.

Desde entonces Isabel no ha descansado, incluso ha buscado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus visitas a la entidad. También se unió al Colectivo de Madres en Resistencia de Chiapas, que recientemente se plantó por una semana en Palacio de Gobierno.

“Después de esas reuniones no habido avances en las investigaciones, no fue un buen resultado, no hay nada nuevo. Sí tenemos reuniones pero me vuelven a decir lo mismo, que siguen investigando”, dijo Isabel en entrevista.

El próximo 14 de julio, Isabel nuevamente se reunirá con los fiscales para conocer los avances en las investigaciones y la búsqueda; no obstante, la abogada Patricia Aracil (de la Colectiva Cereza) elaboró un documento para que el caso de Cassandra sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

“En la Fiscalía se nos dijo que no iban a cumplir caprichos. Nosotras pedimos justicia, unas piden justicia para sus hijas y castigo a los feminicidas, y yo pido la presentación con vida de mi hija Cassandra”, reiteró Isabel.

Campaña

La campaña “En búsqueda de Cassandra” inició el pasado 6 de julio, pues “vemos que las autoridades sí tienen la voluntad de encontrar a los desaparecidos, como en el caso de Nayeli Cinco que mediante negociaciones a ella la regresaron”.

“Vamos a seguir con las manifestaciones y las marchas, se van agendar más actividades para estas próximas semanas, hasta encontrar a Cassandra”.

Desde el pasado jueves, Isabel —acompañada por organizaciones feministas— ha marchado todos los días a partir de la una de la tarde; se plantan en la Fiscalía General del Estado (FGE) y Palacio de Gobierno, y así lo hará —advirtió— hasta volver a ver a Cassandra.

La campaña tiene como objetivo la localización con vida de Cassandra Isabel Arias Torres, pero también visibilizar que en Chiapas se vive una crisis en el tema de desapariciones y que lo hecho por el gobierno y sus instituciones no es suficiente para atender el problema.