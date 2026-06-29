Buscan que la policía sea la sexta mejor pagada

De ubicarse en los últimos lugares dentro de todo el territorio nacional con relación al salario percibido, ahora el gobierno de Chiapas busca que la policía estatal se pueda ubicar dentro de las seis mejores pagadas en todo México.

Sobre el tema, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que vendrá un anuncio formal por parte del Ejecutivo estatal en fechas próximas.

La idea es que se pueda hacer un aumento significativo para la corporación, a fin de que pase del lugar 18 nacional en salario al número 6 en todo el país.

Compromiso

“Realmente el gobernador ha invertido muchísimo, ha tenido ese liderazgo y esa visión. Nosotros decíamos que la seguridad, el bienestar y la inversión viajan en el mismo camión”, remarcó el secretario.

Antes de la llegada de la administración estatal, enfatizó, la Secretaría estaba abandonada y muchos de los elementos no tenían uniforme ni cartuchos para las armas.

Otro de los puntos que se encontraron, es que no había una policía profesionalizada, la moral estaba por los suelos y los salarios estaban mal pagados.

Más proyectos

Aparicio Avendaño comentó que se mantiene en evaluación la compra de un segundo helicóptero Black Hawk. Ahora el gobierno local está en un análisis del tema presupuestal.

Se trata de una aeronave que puede mover varios elementos de un punto a otro en máximo 40 minutos; es decir, ante una emergencia se puede hacer un despliegue rápido.

El Black Hawk es un helicóptero blindado, de combate, artillado y con matrícula de seguridad pública, es decir, se puede usar para operaciones de alto impacto.