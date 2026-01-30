Buscan que policías porten armamento de alto poder

En próximas fechas en Chiapas se discutirá una iniciativa de ley enfocada en robustecer las capacidades materiales de los elementos policiales, a fin de que puedan traer armamento de alto poder.

Esto deriva de lo que escribió el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en el sentido de que anunció que mandará una propuesta al Congreso para que puedan discutir el tema.

Lo que se busca con este proyecto es que el armamento de alto poder pueda utilizarse para combatir a la delincuencia.

Propuesta

En las redes sociales Ramírez Aguilar escribió que, en caso de que se apruebe la iniciativa, también se pueda compartir el Decreto con el Congreso de la Unión, “para que nuestras corporaciones de seguridad puedan portar armas de muy alto poder”, agregó.

El propósito que tiene el gobierno local es que la institución de seguridad pública de Chiapas sea la primera en el país en contar con mejores herramientas para mantener el orden.

El gobernador escribió que “sea la primera corporación de seguridad pública estatal en México en ser dotada de armamento para hacerle frente a la delincuencia y, de esa forma, seguir garantizando la tranquilidad y la paz del pueblo de Chiapas”.

Contexto

Recientemente se llevó a cabo un evento entre el gobierno local y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en el que se adelantó que en este año se entregarán mil armas a los elementos de la policía.

La institución también se fortalece con más vehículos blindados (tendrán 50 en total) y se agregan los 100 nuevos elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) para hacer un total de 850.

Otra de las metas que tiene el gobierno estatal, es que las policías se puedan ubicar dentro de las mejores pagadas en todo el territorio nacional, por eso se han impulsado los incrementos salariales desde el año pasado y continuarán en este 2026.