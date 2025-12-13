Buscan que se certifiquen en producción orgánica

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) junto con otras instituciones ha impulsado la aplicación de una metodología para identificar y poner en práctica 10 indicadores y 35 variables que permiten a las personas ganaderas certificarse en producción orgánica ante Certimex o Senasica.

José Nahed Toral, investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, comentó que este proceso fomenta la elaboración de productos de origen animal artesanales con identidad territorial y uso de recursos locales, promoviendo la biodiversidad, la salud y la sustentabilidad.

El doctor Nahed y el investigador Obeimar Balente Herrera Hernández se reunieron con Cristina Guerrero y Jesús Carmona de la Torre, de la Coordinación de la Unidad San Cristóbal de Ecosur, y Héctor Albores Cruz, subsecretario de Ganadería del Estado, con el objetivo de establecer una colaboración a corto plazo.

Durante el encuentro se abordaron temas de gran relevancia socioambiental. El doctor Nahed presentó el trabajo que el grupo de investigación Ganadería Sustentable y Cambio Climático de Ecosur, ha desarrollado en los últimos años, particularmente en ganadería orgánica en los municipios de Tecpatán y Mezcalapa, Chiapas.

Otro punto destacado fue la necesidad de compartir la experiencia de Ecosur en procesos de certificación con grupos ganaderos de Ocosingo, especialmente en la región Selva.

Asimismo, sobre el uso de follajes de cuaulote (Guazuma ulmifolia) y cocoíte (Gliricidia sepium) en la producción orgánica de carne y lácteos en el sureste de México, lo cual puede contribuir a la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición de niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres lactantes y embarazadas en Chiapas, además de ayudar a mitigar las emisiones de metano entérico en bovinos.