Buscan reactivar la economía con créditos

Ante la caída del circulante por bloqueos aduanales que frenaron el dinero del consumidor centroamericano, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tapachula organizó el Encuentro de Financiamientos y Negocios con el objetivo de inyectar hasta 100 millones de pesos (mdp) en créditos y reactivar la economía regional, con empresarios y emprendedores.

El Encuentro Financiamiento y Negocios busca que la banca comercial y las instituciones de crédito del gobierno se pongan a disposición del sector productivo para que no solo esperen que toquen la puerta de su negocio para obtener este beneficio.

Abel Ruiz Méndez, presidente de Canacintra Tapachula, explicó que muchas empresas han bajado la productividad y trabajan en la mínima producción para mantener a algunos empleados, por ello, buscan inyectar recursos para sacar a flote a los negocios.

Dijo que los créditos serán inyectados a través de la Nacional Financiera (Nafin), luego de que el Gobierno del Estado firmó un convenio donde aporta garantía líquida de hasta 2.5 millones de pesos (mdp) por proyecto y también del Fondo de Fomento Económico (Fofoe), con un programa de créditos de 30 mil hasta un millón de pesos sin garantía, dirigido al sector agrícola.

Polos de desarrollo

El líder empresarial urgió a aprovechar la oportunidad ante la llegada de los polos de desarrollo, “si no se aprovecha vamos a dejar pasar esta oportunidad, por lo que hay que tener esa visión de capitalizarse ahorita”.

Advirtió que los polos atraerán a grandes empresas y transnacionales, pero la prioridad es para el empresariado local, por ello, le están dando la oportunidad al pueblo, al empresario chiapaneco, pero si el empresariado no quiere, se va a extender a nivel nacional.