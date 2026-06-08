Buscan reactivar oficialías del Registro Civil

La titular del Registro Civil en el estado de Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo, anunció que se gestiona ante el Congreso local la reactivación de las 25 oficialías hospitalarias que existían hace dos administraciones, luego de que fueran eliminadas en su mayoría dejando solo siete operando en toda la entidad.

En entrevista, la funcionaria explicó que en la actualidad el estado cuenta con 198 oficialías del Registro Civil, de las cuales siete se ubican en Tuxtla Gutiérrez. De estas siete, solo dos tienen presencia en hospitales: una en el Hospital 5 de Mayo del Seguro Social y otra en el Hospital Pascasio Gamboa, donde funciona una oficialía materna.

Facilidad del trámite

“Ahí atienden aproximadamente 300 nacimientos al mes y se registran alrededor de 100 niños, en algunos casos hijos de mamá o papá extranjeros”, detalló Estrada Gordillo.

25 oficialías

Destacó que este esquema facilita en gran medida el trámite, pues el bebé puede registrarse al nacer y obtener su constancia de nacimiento directo desde el hospital.

La funcionaria recordó que hace más de dos administraciones estatales existían 25 oficialías hospitalarias distribuidas en diversas regiones. Sin embargo, la mayoría fueron eliminadas, conservándose únicamente siete: dos en Tuxtla, una en San Cristóbal, otra en Comitán, una en Las Margaritas, entre otras.

“Se pretende que las 25 oficialías hospitalarias vuelvan a funcionar. Ya se presentó la propuesta ante la Consejería para que nos apoyen ante el Congreso del Estado, porque fue por decreto la formación de esas oficialías”, señaló.

Baja cobertura

Estrada Gordillo enfatizó que esta reactivación es urgente, ya que a nivel nacional Chiapas se encuentra “un poquito bajo en registro de niñas, niños y adolescentes”. Recuperar las oficialías en los hospitales permitiría aumentar la cobertura y garantizar el derecho a la identidad desde el nacimiento.

“Esto nos ayudaría para salir adelante y decirle a todo el auditorio, a todos, que el trámite es gratuito”, subrayó la titular del Registro Civil, invitando a madres y padres a aprovechar los servicios ya disponibles en los hospitales de la capital.

La funcionaria concluyó que su dependencia continuará impulsando acciones para facilitar el acceso al registro oportuno, considerado un pilar para el ejercicio de otros derechos fundamentales.