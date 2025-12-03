Buscan recaudar fondos para fauna silvestre

Para garantizar el cuidado y la protección de la fauna silvestre nativa de Chiapas, principalmente en cocodrilos, caimanes, aves, mamíferos y otros reptiles, la organización Conservación, Manejo, y Aprovechamiento Sustentable de Flora y Fauna Silvestre A.C. (Comaffas) realizará la segunda kermés solidaria, evento con causa que busca recaudar fondos para la realización de proyectos de conservación del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre.

La actividad denominada “Croco Kermés” en su edición navideña contará con recorridos en el centro de rescate, exhibición de cocodrilos donde se podrá alimentarlos de manera segura, contacto con serpientes y otras actividades recreativas.

En este espacio también habrá venta de productos, lo recaudado servirá para mantener a ejemplares de rescate que se encuentran en rehabilitación, así como para proyectos de investigación de monitoreo de vida silvestre en Chiapas.

Esta kermés se realizará el domingo 7 de diciembre, el costo general de la entrada será de 40 pesos. El centro de recate se ubica en libramiento Sur Federal km 33.5 a 10 minutos del municipio de Suchiapa.

Asociación civil

De acuerdo con Jerónimo Domínguez Laso, presidente de Comaffas, en la actualidad el centro de rescate cuenta con más de 200 ejemplares de 38 especies, algunas que se encuentran próximas a su liberación en su hábitat natural.

Comaffas es una Asociación Civil fundada en el 2013, integrada por especialistas y estudiantes.