Buscan reconstruir memoria colectiva de La Enseñanza

En el marco del próximo aniversario de La Enseñanza, casa de la ciudad, el recinto ha invitado a la ciudadanía a compartir fotografías, documentos y recuerdos que tengan relacionados con este espacio que desde su fundación ha albergado institutos educativos de distintos tipos.

Fundado el 15 de agosto 1915 por el ingeniero Carlos Zacarías Flores y su hija, la profesora María Adelina Flores, el colegio La Enseñanza fungió inicialmente como escuela para jovencitas donde se instruían artes.

Espacio

Desde entonces, el espacio ha servido como escuela primaria para niñas, colegio internado para niños e incluso como escuela normal, por lo que sus actuales administradores invitaron a reconstruir la memoria colectiva a través de los registros hechos tanto por abuelos y tíos o algún familiar que haya estudiado en el lugar.

Indicaron que buscan fotografías antiguas, recuerdos, documentos, anécdotas o cualquier historia que permita recordar cómo era la vida escolar en el lugar. Estas historias se compartirán durante todo el mes a través de sus redes sociales.

Durante los últimos años, el recinto se ha mantenido como uno de los bastiones de la cultura independiente en San Cristóbal de Las Casas, impulsando talleres y exposiciones, aunado a una reciente inauguración de su Plaza Cultural.