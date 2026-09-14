Buscan reducir adicciones en escuelas

El Departamento de Educación Secundaria Técnica del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) y el Centro para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (Centra), crearon una estrategia común para reducir el consumo de drogas en edad escolar.

De esta manera y ante los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes, el Sesesp fortaleció el trabajo coordinado con instituciones de salud y educación para impulsar acciones de prevención de adicciones, dijo la secretaria ejecutiva del organismo, Flor Guirao Aguilar.

Explicó que se trabaja de manera coordinada con Aida Guadalupe Jiménez Sesma, coordinadora de los Centros para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (Centra), y Fredi Horalbi Madrigal Sánchez, jefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica del Estado.

El objetivo es sumar capacidades institucionales y fortalecer las herramientas de prevención dirigidas a estudiantes de educación secundaria, con acciones enfocadas en su bienestar y desarrollo integral.

Guirao Aguilar destacó que la prevención requiere la participación conjunta de las instituciones para atender oportunamente los factores de riesgo que pueden afectar a las nuevas generaciones.

“La prevención exige coordinación y trabajo en equipo para brindar mejores herramientas a nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó la secretaria.

Bajo la política humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Sesesp continuará impulsando acciones coordinadas con Centra y el sector educativo, para fortalecer entornos seguros y avanzar en la construcción de un Chiapas con mayor bienestar y oportunidades.