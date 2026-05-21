Buscan reducir plaguicidas para proteger a abejas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer que en las Oficinas de Representación de Chiapas y Quintana Roo se han puesto en marcha medidas para reducir los casos de intoxicación de abejas por la aplicación de plaguicidas.

Destacó que buscan impulsar el cuidar de las abejas fomentando prácticas de coexistencia entre la agricultura y la apicultura a través del buen uso y manejo de plaguicidas, en coordinación con la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ) en el marco del proyecto Polilac.

Una guía

Para esto, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) trabajan en el desarrollo de un protocolo de prevención de casos de intoxicación por plaguicidas, que se espera sea una guía para evitar afectaciones a los polinizadores.

A través de las Escuelas de Campo, de las cuales operan más de 500 solo en Chiapas, se promueven prácticas agroecológicas, el monitoreo preventivo de plagas y enfermedades y tecnologías para mejorar la obtención de miel y otros productos apícolas.

La dependencia destacó que en 2025, la producción nacional de miel registró un 5 % más en comparación con la registrada un año antes, igualmente mayor a lo que se registró en 2020 y que refleja una tendencia de crecimiento.

Producción

Son más de 47 mil productoras y productores de miel que hay en el país, de acuerdo con el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que detalla que en México existen 45 tipos de abejas productoras de miel.

La Secretaría reiteró que continuarán fomentando prácticas sustentables que protegen a esta especie y abren mercados de mayor valor a la miel mexicana, posicionando a México en el décimo lugar mundial de producción de entre 115 países.