Buscan reducir tiempo de respuesta policial

Buscando construir un protocolo para reducir tiempos de respuesta y garantizar la coordinación en materia de seguridad entre municipios y el Gobierno del Estado, autoridades plantearon un plan intermunicipal coordinado.

En este sentido, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) anunció el fortalecimiento de su operación institucional coordinada mediante un seguimiento a las acciones que desarrollan los municipios en materia de seguridad pública.

La secretaria ejecutiva, Flor Guirao Aguilar, encabezó una reunión de trabajo para revisar avances, evaluar procesos y definir acciones que permitan mejorar la coordinación entre las distintas áreas del organismo.

Durante el encuentro se establecieron líneas de comunicación directas y mecanismos de seguimiento para agilizar procesos, atender oportunamente los asuntos municipales y fortalecer la capacidad operativa del Secretariado.

Guirao Aguilar destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con los municipios y una comunicación institucional eficiente que permita dar continuidad a los acuerdos y convertirlos en resultados concretos.

El objetivo es claro: fortalecer la operación institucional, reducir tiempos de respuesta y garantizar que la coordinación en materia de seguridad se traduzca en acciones efectivas.