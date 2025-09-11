Buscan regular cobros en grúas de arrastre

Debido a la inconformidad que ha mostrado parte del sector productivo con el tema de los cobros de las grúas, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, informó que ahora el sector busca regular y transparentar el tema, por lo que fue colocado un módulo de información en Tuxtla Gutiérrez.

Además, refirió, en ese espacio también se puso un número de teléfono (072) para manifestar cualquier inconformidad sobre los cobros. Se acordó que afuera de los corralones las empresas deben exhibir sus precios.

Reunión

El pasado 7 de agosto, recordó, sostuvieron una reunión con las autoridades en materia de seguridad, y ahí salió un tema relacionado con los cobros excesivos de las grúas.

Rayo Cruz resaltó que la respuesta fue inmediata por parte de las autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez, por lo que el módulo de información, ubicado en Tránsito Municipal, ha comenzado a funcionar.

Esta acción, consideró, traerá claridad y transparencia en los cobros que hagan las grúas con los arrastres. El caso de alguna anomalía, en el módulo se enviarán por escrito las molestias y las inquietudes serán revisadas.

Otro de los aspectos relevantes, comentó, es que tampoco se permitirá que lleguen unidades de otros corralones o municipios a hacer un trabajo que no les corresponde.

El líder del sector transporte destacó que también estas acciones darán certidumbre a la sociedad, para que les cobren los precios que vienen en las tarifas.

Mientras las empresas de las grúas no se aprovechen de las circunstancias, enfatizó, a todos les irá bien. “El negocio debe de ser para todos, con el trabajo, con la transparencia y con la tranquilidad de haber hecho un buen servicio y un buen cobro al usuario”, remarcó.

El vicepresidente de la Conatram en Chiapas aseguró que estarán al pendiente de que haya respeto a los acuerdos, y confió que en los próximos días tendrán un informe que será mostrado a las autoridades para replicar el proyecto en otros municipios.