Buscan regular gastos médicos y protección social

Ruben Zuarth Esquinca dijo que el PRI impulsará un grupo de propuestas para proteger la economía familiar, regular los costos excesivos de los seguros de gastos médicos, fortalecer la protección social y reactivar la economía mediante incentivos a la inversión y a la formalidad.

Respaldó la agenda legislativa, en particular los planteamientos en materia de seguridad, que exigen planeación, evaluación y resultados claros en las tareas que realiza la Guardia Nacional.

Ley Maduro

En otro orden de ideas, el dirigente estatal dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas rechazó la llamada “Ley Maduro” al considerar que representa una amenaza directa a la democracia que pone en riesgo las libertades y los contrapesos institucionales.

El dirigente priista advirtió que este tipo de iniciativas buscan concentrar el poder y someter a las instituciones electorales, lo que tendría consecuencias negativas para la vida democrática del país y de entidades como Chiapas.

Finalmente, subrayó que el PRI en Chiapas mantendrá una postura firme y crítica frente a cualquier intento de debilitar las instituciones y adelantó que el partido acompañará desde lo local, las acciones legislativas que fortalezcan la seguridad, la democracia y el bienestar de las familias chiapanecas.