Buscan regular la tauromaquia y el saqueo cultural

La regulación de la tauromaquia y la explotación del trabajo artesanal, son los temas que jóvenes de San Cristóbal de Las Casas presentarán los días 16 y 17 de abril en el Parlamento Juvenil 2026, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La propuesta de Celeste Coello Armas, “México Avanza”, plantea una transición legal frente a las corridas de toros, evidenciando el rezago del Estado en materia de bienestar animal frente a intereses económicos y tradiciones arraigadas.

Se sustenta principalmente en el artículo 4º de la Constitución, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano, así como en la interpretación progresiva de este derecho vinculada al bienestar animal.

Asimismo, se relaciona con el artículo 25, que establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, y con el artículo 1º, que obliga a todas las autoridades a promover y proteger los derechos humanos bajo el principio de progresividad.

Denuncia

En paralelo, Kassandra Odette Lescieur, con “Hilos de Igualdad”, denunciará un problema persistente en regiones como San Cristóbal de Las Casas: el saqueo cultural a comunidades artesanas mediante plagio de diseños, intermediación abusiva y prácticas de comercio injusto.

La iniciativa encuentra sustento en el artículo 2º, que reconoce y protege los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo la preservación de su identidad cultural y patrimonio.

También se vincula con el artículo 28, en materia de competencia económica para evitar prácticas abusivas, y con el artículo 123, que tutela condiciones dignas de trabajo, aplicable a la protección de la actividad artesanal.

Las jóvenes estudiantes de derecho informaron que ambas iniciativas coinciden en un señalamiento de fondo: la falta de acción efectiva para atender problemáticas estructurales que afectan tanto a animales como a comunidades indígenas.