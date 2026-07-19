Buscan repatriar restos de migrante localizado

Tras seis años de permanecer desaparecido, los restos de Bladis Mejía, migrante originario del municipio de Tecpatán, Chiapas, fueron localizados en Arizona, Estados Unidos. Ahora, su familia busca reunir los recursos necesarios para repatriarlo y darle sepultura en su lugar de origen.

De acuerdo con la información difundida por familiares y organizaciones que acompañaron el caso, Bladis Mejía salió de Chiapas en 2020 con destino a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales.

Desde entonces, su familia perdió contacto con él y desconocía su paradero.

Durante ese periodo, su madre Cristina Saraoz realizó diversas gestiones para localizarlo y se integró al Comité Junax Ko’tantik, colectivo de familias buscadoras en contextos migratorios, que brinda acompañamiento a personas con familiares desaparecidos durante su tránsito hacia Estados Unidos.

La búsqueda concluyó en mayo de este año, cuando organizaciones civiles informaron sobre la localización e identificación de los restos de Bladis en el estado de Arizona.

Tras la confirmación del hallazgo, la familia inició el proceso para repatriar sus restos a Chiapas.

Sin embargo, el procedimiento implica cubrir gastos relacionados con trámites administrativos, servicios funerarios y el traslado internacional, por lo que fue habilitada una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.