Buscan replicar educación dual en otros estados

El pasado 28 de noviembre de 2025 se publicó una actualización normativa de impacto nacional en materia de Educación Dual, la cual establece la posibilidad de implementar este modelo con instituciones públicas, lo que permitirá replicar el esquema desarrollado en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG).

Eduardo Calderón Cuevas, director del Proyecto de Consolidación y Escalonamiento de la Educación Dual por GOPA, comentó que la experiencia que se desarrolla en Chiapas representa una buena práctica nacional.

“Chiapas está siendo punta de lanza en este modelo, bajo el liderazgo de las autoridades del ITTG, que tuvieron la creatividad de pensar en algo diferente en beneficio de la comunidad estudiantil de Tuxtla. Queremos fortalecerlo, analizar mejoras y promover que más institutos tecnológicos del estado y del país se sumen”.

Mecatrónica

Existe interés por parte de la Cooperación Técnica Alemana en analizar el caso de Chiapas, particularmente el trabajo realizado con estudiantes de quinto y sexto semestre de Media Superior en la carrera de Mecatrónica, quienes han desarrollado su formación en los laboratorios del ITTG.

El Instituto Tecnológico encabezó una reunión para compartir experiencias sobre la implementación del Modelo de Educación Dual con los subsistemas de Educación Media Superior en el estado.

Autoridades conocieron diversos proyectos y recorrieron los espacios donde estudiantes de nivel medio superior realizan su formación práctica, en un modelo que articula la enseñanza académica con la experiencia en entornos reales de aprendizaje.

Ampliaron alcance

José Manuel Rosado Pérez, director del ITTG, destacó el trabajo que ha realizado la institución en materia de educación dual, inicialmente enfocado en estudiantes de nivel superior vinculados con empresas, pero que desde hace un año amplió su alcance hacia la Educación Media Superior.