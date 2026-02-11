Buscan rescatar árboles de sabino

Activistas ambientales, colectivos, asociaciones y ciudadanos buscan rescatar los árboles de sabino que rodean los márgenes del río Sabinal, que en los últimos años han sufrido los embates de las modificaciones de la cuenca y el arrastre de sedimentos que se dan por las fuertes corrientes en temporada de lluvias.

Como parte del proyecto de Revitalización Integral del Río Sabinal, el pasado martes realizaron un recorrido por una parte de los márgenes del afluente, con el objetivo de conocer más sobre la flora ribereña tomando en cuenta que esta cuenca ha sufrido una serie de modificaciones que han generado que el río empiece a enfrentar una crisis ambiental bastante grave.

Temporada de lluvias

Daniel Pineda Vera, miembro del colectivo ciudadano por la biodiversidad Helliomaster, comentó que el problema de la flora se traduce en desbordamientos y escurrimientos excesivos que dan cada temporada de lluvias afectando vialidades y algunas viviendas.

Dijo que gracias a los estudios del biólogo Guillermo Sánchez saben que la población de árboles de sabino en el río enfrentan una extinción local, primero porque son muy viejos en su mayoría, ya que desde hace 30 años no se renuevan.

Si bien algunos producen semillas viables que llegan a germinar, la modificación del cauce que promueve el crecimiento violento del río arrastra las plántulas, sumado a las acciones de desazolve que realizan las autoridades municipales que retira el sustrato natural y la vegetación de la cuenca.

El recorrido fue para identificar árboles en edad reproductiva y recolectar algunas en coordinación con Suelo Vivo, el Jardín Botánico Faustino Miranda y otras instituciones se sumaron en la red para rehabilitar el río Sabinal y germinar las semillas en el Jardín Botánico para posteriormente trasladarlos a esta cuenca para lograr que se restablezcan.