Buscan rescatar la Alameda Miguel Utrilla

El Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía San Cristóbal de Las Casas, en conjunto con el Museo Casa Utrilla y la Universidad Mesoamericana, convocan a estudiantes de nivel medio superior y superior para elaborar maquetas de la Alameda General Miguel Utrilla, con el objetivo de revalorizar el patrimonio histórico y visibilizar el diseño original de uno de los espacios monumentales más importantes de la ciudad.

Los organizadores destacaron que, debido a la ocupación actual del sitio por el comercio ambulante, las nuevas generaciones desconocen detalles arquitectónicos clave como su kiosco, la geometría de sus pasillos y sus bancas tradicionales, por lo que esta iniciativa ciudadana busca despertar el interés social y de las autoridades para su rescate.

Premios y convocatoria

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre a través de la página oficial de la corresponsalía, contemplando premios económicos de dos mil 500 pesos para el primer lugar y mil pesos para el segundo, gracias al respaldo de despachos arquitectónicos e iniciativa privada local.

Las maquetas participantes serán evaluadas por un jurado integrado por presidentes de colegios de arquitectos y especialistas, y permanecerán en exhibición del 5 al 21 de diciembre en el Museo Casa Utrilla, celebrándose la ceremonia de premiación el próximo 14 de diciembre.