Buscan rescatar la Palma de Aceite

El Gobierno del Estado de Chiapas tiene una apuesta retomar la producción de palma de aceite, generando una cadena productiva y multiplicando el ingreso de poblaciones rurales.

Así lo informó el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, quien dijo que en Chiapas la palma de aceite se desarrolla en cuatro regiones, con presencia en 24 municipios, una superficie de 61 mil 452 hectáreas y cerca de cinco mil productores vinculados a esta actividad.

Dijo que recientemente realizó un recorrido donde se revisaron procesos de producción, manejo agronómico y condiciones operativas del sector.

Explicó que la región Palenque concentra cinco municipios palmeros y alrededor de mil 400 productores, en su mayoría de pequeña escala, con unidades productivas que enfrentan limitaciones para renovar plantaciones. Los productores expusieron que cerca de mil 700 hectáreas presentan envejecimiento o pérdida de productividad, lo que impacta los rendimientos y reduce ingresos durante ciclos de renovación.

El secretario del Campo escuchó a los palmicultores que demandan la renovación de plantaciones y consideró conveniente analizar a profundidad el tema.