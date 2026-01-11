Buscan rescatar plantas del pueblo mochó

Científicos realizan un proyecto de investigación enfocado al rescate y la producción de dos plantas de gran importancia cultural para la población mochó: el zintule y el pericón. Con la primera, se elabora una bebida tradicional conocida como puzunque, ampliamente representativa de esta etnia.

Proyecto

El estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Ambiental, Francisco Javier Díaz Romero, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), es quien elabora el proyecto.

La universidad trabaja en el rescate, preservación y revaloración del conocimiento tradicional del pueblo mochó, mediante proyectos de investigación desarrollados por docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroforestal, perteneciente a la Subsede Motozintla.

El docente-investigador de Ingeniería Ambiental, Carlos de Jesús Ocaña Parada, explicó que este proyecto se suma a una serie de trabajos de investigación y documentación impulsados por el Grupo de Investigación “Agrobiodiversidad, Territorio y Sustentabilidad”.

Contexto

El zintule, es una planta herbácea de raíces aromáticas, similar al junco, utilizada de forma tradicional para la elaboración del puzunque. El pericón es una hierba de aroma anisado, a la que se le atribuyen diversos usos medicinales, principalmente para el tratamiento de trastornos digestivos.

Ambas plantas poseen un alto valor cultural para el pueblo mochó, ya que forman parte de sus prácticas tradicionales, alimentarias y medicinales. Sin embargo, su presencia ha disminuido en algunas comunidades, por lo que su cultivo, estudio y documentación representan una valiosa aportación para su conservación y rescate.