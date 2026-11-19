Con la firme convicción de que el bienestar de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer por encima de cualquier conflicto familiar, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, junto a la señora Sofía Espinoza Abarca y la presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, Dalal Rabban Castell, encabezó la clausura de la segunda edición de “Restaurando Vínculos. Programa Estatal de Educación Parental para la Paz Familiar y Social” 2026, una iniciativa que promueve el diálogo, la corresponsabilidad y la construcción de entornos seguros y afectivos, colocando el interés superior de la niñez en el centro de una justicia más humana, cercana y sensible a las necesidades de las familias chiapanecas.

Mayor humanismo

Durante la ceremonia, realizada en el vestíbulo de la Jurisprudencia, la esposa del gobernador, Sofía Espinoza Abarca, se congratuló por el trabajo efectuado con el programa de restauración de vínculos y la capacitación e innovación para una justicia con mayor sensibilidad y humanismo, impulsada por el magistrado presidente y la presidenta del Voluntariado, que prioriza el bienestar emocional, los derechos y la protección de niñas, niños y adolescentes. Felicitó a las madres, padres y personas tutoras presentes, por ser valientes, fuertes y resistentes al haber tomado estos talleres, reconociendo que no es una tarea fácil.

Familia, espacio fundamental

En su intervención, la presidenta del Voluntariado, Dalal Rabban Castell, destacó que la familia representa nuestras raíces y el espacio fundamental donde aprendemos a amar, confiar y sentir protección, por ello, estas iniciativas enfocadas en reconstruir los vínculos que priorizan el bienestar, la tranquilidad emocional y el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en entornos seguros nos recuerdan que la justicia también tiene un rostro profundamente humano, reconociendo el compromiso y la sensibilidad de quienes trabajaron para construir puentes donde alguna vez existieron distancias.

Por su parte, Moreno Guillén agradeció de manera especial la presencia y el respaldo de la señora Sofía Espinoza, así como el apoyo de su esposa Dalal Rabban y de todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, mismo que es un referente como una forma de justicia alternativa, cuyos resultados se vuelven una aportación fundamental a la sociedad para lograr que niñas, niños y adolescentes tengan un mejor desarrollo. A su vez, señaló que las infancias no quieren madres o padres perfectos, sino que les entiendan y acompañen en los momentos difíciles, por ello celebró la voluntad y entereza de cada participante para concluir este proyecto.

Asimismo, se contó con la participación de la magistrada presidenta de la Sala Regional Civil de Tapachula, Leticia Pérez López, puntualizó que gracias a este enfoque humanista de la justicia, el programa busca que las sentencias no solo resuelvan los conflictos legales, sino que prioricen el bienestar emocional y la restauración de los lazos entre padres, madres, niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, un participante de este proceso formativo brindó su testimonio, y un agradecimiento a nombre de las y los egresados, por la labor fundamental de las instituciones y especialistas para sanar dinámicas hogareñas y construir puentes de comunicación. Manifestó que aunque vengan de cargas pesadas, el mejor legado es el esfuerzo por construir la paz en su entorno familiar, siendo mejores padres y mejores seres humanos.

Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a las y los participantes que concluyeron los módulos, así como a las y los especialistas que compartieron sus conocimientos para acompañar con herramientas psicológicas, la reconstrucción de los vínculos parentales para construir una convivencia más sana y respetuosa.

Este programa, dirigido a madres, padres y personas tutoras involucradas en procesos judiciales de divorcio, guarda, custodia y derechos de convivencia, se desarrolló de manera simultánea en Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Villaflores y Pichucalco, mediante siete módulos enfocados en la crianza positiva.