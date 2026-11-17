A través de una campaña denominada “Menstruar sin tabúes”, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez busca visibilizar los prejuicios que todavía enfrentan niñas, adolescentes y mujeres; entre ellos, considerar que los tampones quitan la virginidad, que las copas menstruales provocan infertilidad o que no es posible nadar durante el periodo.

La dependencia explicó que estas creencias carecen de fundamento científico: la virginidad no es una condición física que pueda perderse por utilizar un tampón, no existe evidencia de que la copa menstrual cause infertilidad y es posible realizar actividades como nadar utilizando productos adecuados para la gestión menstrual.

Dejar atrás los tabúes

También llamó a dejar de considerar vergonzoso llevar toallas sanitarias u otros artículos de higiene, pues son productos básicos que no deberían ocultarse ni generar burlas o señalamientos.

De acuerdo con cifras de autoridades estatales, únicamente el 16 por ciento de las niñas y el cinco por ciento de los niños tienen conocimientos sobre salud menstrual.

Además, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que, a nivel nacional, el 29.8 por ciento de las mujeres tuvo su primera regla a los 12 años; el 20.4 por ciento, a los 13, y el 16.8 por ciento, a los 11 años.

Por otro lado, durante la presentación de la Estrategia Estatal Menstruación Digna en Chiapas, autoridades señalaron que cuatro de cada diez estudiantes han faltado a clases por no contar con insumos para gestionar su periodo menstrual.

Ante esta situación, el Gobierno de Chiapas puso en marcha la estrategia “Menstruar es normal, hablarlo también”, que contempla la distribución de 145 mil 741 kits de gestión menstrual para estudiantes de 809 secundarias y 861 preparatorias y bachilleratos de la entidad.