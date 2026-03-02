Buscan romper récord en la ciudad

La capital chiapaneca se alista para un evento que promete hacer historia con la organización de la paca de ropa más grande realizada en la ciudad, una iniciativa que apuesta por una nueva forma de consumir moda: más consciente, accesible y amigable con el medio ambiente.

El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo en la Calzada de las Personas Ilustres, en un horario de 10 de la mañana a seis de la tarde, donde se espera la participación de cientos de personas entre vendedores y asistentes.

El objetivo principal es reunir a ciudadanos que deseen ofrecer prendas en buen estado, brindando una segunda oportunidad a ropa que ya no utilizan, pero que puede seguir siendo funcional para otras personas.

Con ello se busca reducir el desperdicio textil y fomentar prácticas de consumo más responsables.

Edición

Los organizadores prevén una edición histórica, tanto por el número de expositores como por la afluencia de visitantes, lo que permitiría consolidar este encuentro como uno de los bazares comunitarios más grandes que se han realizado en Tuxtla Gutiérrez.

Además de impulsar la economía local y el autoempleo, el evento busca promover una cultura de reutilización y ahorro, permitiendo que las familias encuentren opciones accesibles para renovar su clóset sin recurrir al consumo masivo de prendas nuevas.

Finalmente, las y los organizadores destacaron que la invitación está abierta para quienes deseen participar como vendedores, solicitar información o solo acudir a recorrer los puestos y sumarse a esta iniciativa que combina moda, comunidad y sustentabilidad en un solo espacio.