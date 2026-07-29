Buscan solución a conflicto en Chiapa de Corzo

El Ayuntamiento de Chiapa de Corzo se lavó las manos en el conflicto en la escuela Secundaria del Estado Primero de Marzo, que se agudiza y podría devenir en la pérdida de un presupuesto de tres millones de pesos y el bloqueo de los accesos al municipio.

Sobre el tema, un grupo de padres de familia señaló que el ayuntamiento no atendió el acuerdo ciudadano de enviar patrullas para resguardar las instalaciones escolares y los trabajadores de la empresa contratada por el Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), los cuales tampoco se presentaron a trabajar ante el temor de conflictos.

Además, el ayuntamiento, que es señalado por haber parado las obras a través de una operadora de nombre Olga, se limitó a señalar que los padres deberán organizarse y decidir.

Postura

Ante esta falta de interés, los padres de familia del turno matutino acordaron que solicitarán al Inifech la reactivación de los trabajos, mientras que acudieron a la Secretaría de Educación (SE) para exponer la problemática, donde fueron atendidos con prontitud y se acordó una reunión con padres de familia de ambos turnos para resolver el conflicto.

No obstante, en caso de no existir solución, plantearon la posibilidad de cerrar los accesos al municipio, toda vez que las personas señaladas de ordenar la suspensión de las obras serían operadores políticos del alcalde Límbano Domínguez, que habrían argumentado que las obras escolares son autorizadas por su grupo y que se gestionarán para el próximo proceso electoral.

El conflicto básicamente es que el turno matutino consiguió los recursos para construir un laboratorio escolar, obra a la que se opone el turno de la tarde, porque ellos ya tienen un laboratorio que se niegan a compartir. Además, desean conservar como área verde el lugar donde el turno matutino busca construir su propio laboratorio.