Buscan superar 105 auditorías en 2026

Como parte de una estrategia de fiscalización para la vigilancia del correcto gasto público, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) continuará realizando en 2026 fiscalizaciones, auditorías y verificaciones a todas las dependencias en Chiapas, esperando superar las 105 del año pasado, así lo explicó Ana Laura Romero Basurto, titular de la dependencia, quien dijo que estos trabajos no se detendrán sin distingo de dependencias o funcionarios.

Comprobaciones

En ese sentido y continuando con esta estrategia, fueron establecidas en el Programa Anual de Fiscalización 2025 (PAF 2025), 105 actos de fiscalización, de los cuales 62 fueron auditorías y 43 verificaciones en atención a 14 dependencias, siete órganos desconcentrados, 25 entidades y siete municipios, a través de las cuales se han fiscalizado 10 mil nueve millones 934 mil pesos y que han permitido emitir 245 acciones de mejora.

A través del PAF 2025 se llevaron a cabo siete verificaciones, las cuales incluyen comprobaciones físicas de obras de mejoramiento de viviendas, construcción de domos en espacios públicos y escuelas, electrificación, agua potable y drenaje, construcción y ampliación de caminos, pavimentación de calles, construcción y mejora, entre otras.