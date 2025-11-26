Buscan tipificar como delito el reclutamiento forzado

La diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó este martes una iniciativa de reforma para tipificar como delito el reclutamiento forzado de menores de edad por el crimen organizado.

La legisladora expuso citando datos del Congreso de la Unión y Unicef; estiman que entre 35 mil y 45 mil menores han sido reclutados en las últimas dos décadas, con hasta 30 mil participando actualmente en actividades delictivas.

“Estas cifras no son números. Son niñas y niños. Son historias truncas. Son vidas perdidas antes de siquiera comenzar”, afirmó con contundencia la diputada Ibarra Gallardo.

Métodos de reclutamiento

Destacó que los métodos de reclutamiento han evolucionado, utilizando ahora redes sociales, plataformas digitales y videojuegos para contactar y “seducir” a preadolescentes. Alertó que la edad de reclutamiento ha descendido de manera dramática, documentándose casos de niños de entre ocho y 10 años utilizados como “halcones” o mensajeros, y que a los 12 años muchos ya portan armas o son obligados a cometer homicidios.

La iniciativa señala que, si bien fenómenos como este se han documentado en al menos 15 estados, Chiapas no es ajeno al problema. Citando a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), indicó que el estado concentra aproximadamente el 8.1 % de la población nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en riesgo de ser cooptados.

Enfatizó la situación particular del municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la organización “Melel Xojobal” estima que dos mil 507 menores están en riesgo de ser “enganchados” por pandillas o cárteles para tareas de vigilancia, mensajería, tráfico de drogas, e incluso, en el caso de las niñas, explotación sexual.

Frente a este escenario, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y el Código Penal del Estado para: