Buscan topar litro de diésel en 21 pesos

El sector transporte de Chiapas se ha sumado a las peticiones nacionales para topar el precio por litro de diésel en un máximo de 21 pesos, a fin de no trasladar nuevos costos a los consumidores finales.

En ese contexto, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), informó que la idea es que este combustible baje un peso cada mes hasta llegar al objetivo.

Recordó que hace unos días el costo del litro del diésel brincó la barrera de los 30 pesos en algunas partes del país, sin embargo, el gobierno federal ha escuchado al sector para atender el tema.

Propósito

Rayo Cruz explicó que por ahora el costo no superará los 28.50 pesos y el planteamiento es que vaya a la baja. El propósito de esto, es evitar que los transportistas suban las tarifas de traslados y que las familias se vean afectadas.

Comentó que a partir de este 30 de marzo comenzó la medida de control y recordó que el sector transporte mueve (vía terrestre) entre 80 y hasta 82 % de la mercancía en todo el territorio nacional.

Con los costos que actualmente se tienen, explicó, el sector transporte está absorbiendo ajustes (que emanan de los conflictos en Medio Oriente), pero el precio del diésel tiene que bajar para que ellos se mantengan en esa dinámica.

Propuestas

Rayo Cruz detalló las propuestas que el gremio le planteó al Gobierno Federal fueron: bajar cada mes un peso al litro del diésel, la renovación del parque vehicular y activar el programa de chatarrización para abonar al cuidado del medio ambiente.

En el caso de Chiapas, enfatizó, el aumento del diésel también fue notorio, al registrar cifras de hasta 30.19 pesos en algunas gasolineras, no obstante, ahora la tendencia va a la baja.

Finalmente, se insistió que el transporte de carga es de vital importancia para el país, por la cantidad de mercancías que mueven cada año y para ello también se requiere del apoyo gubernamental.