Buscan topógrafos homologar marco normativo

El Primer Colegio Chiapaneco de Ingenieros Topógrafos A.C. (Pcchitac) manifestó su respaldo a la propuesta de Ley de Topografía y Geodesia para los Estados Unidos Mexicanos, impulsada por la senadora Luisa Cortés García.

El dictamen, que ya se encuentra en análisis en el Congreso de la Unión, fue construido en colaboración con diversos organismos especializados, entre ellos la Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos A.C. (Acomitac), instancia nacional a la que pertenece el colegio chiapaneco.

De acuerdo con la presidenta del Pcchitac, Ruth Cristina Morales Hernández, la iniciativa es el resultado de más de un año de trabajo colaborativo que reunió a investigadores, académicos y agremiados de distintos estados del país. A través de mesas de diálogo y ejercicios técnicos, el gremio logró consolidar un documento sólido que busca homologar el marco normativo en la materia.

La ingeniera Morales destacó especialmente la participación del ingeniero Raúl Carrillo, presidente de Acomitac, por su capacidad técnica y visión estratégica para articular los contenidos del proyecto. Asimismo, reconoció el interés constante de la senadora Luisa Cortés García, así como la labor del doctor Arturo Palencia como vínculo entre los distintos sectores involucrados.

Finalmente, la dirigente subrayó que este proceso legislativo evidencia la sinergia entre academia, sector público y profesionales del ramo, y representa un paso fundamental para garantizar certeza jurídica y fomentar un desarrollo sostenible en México. El colegio chiapaneco se mantendrá atento a la evolución de la iniciativa hasta su eventual aprobación.