Buscan trabajo común en favor de mujeres

La titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Marian Vázquez González, informó que en compañía de la subsecretaria de Economía Social, Magaly Guillén, realizó una visita al Centro Libre de Comitán de Domínguez, donde un grupo de profesionistas brinda atención jurídica, psicológica y social a mujeres de la región para prevenir y atender la violencia de género.

Dijo que estas acciones buscan integrar el trabajo de las autoridades y organismos que, desde la sociedad civil, trabajan en mejoras de la comunidad.

Respaldo

Agregó que en este espacio se brindan talleres y cursos diseñados para promover la autonomía económica y el bienestar de las usuarias, como parte de la estrategia nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria Citlalli Hernández Mora.

También dijo que Chiapas y las mujeres de la entidad cuentan con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien mantiene una política de Cero Impunidad contra las mujeres, pero además, diversos programas para atenderlas.