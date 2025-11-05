Buscan transparencia en patrimonio documental

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), que preside Lysette Raquel Lameiro Camacho, busca que haya transparencia y rendición de cuentas conforme a la normatividad del patrimonio documental estatal.

Para ello se llevó a cabo una reunión de trabajo con Carlos Román García, director general del Archivo General del Estado de Chiapas. La idea es que se establezcan las bases para la firma de un convenio.

Cumplir

Lameiro Camacho destacó que este acuerdo “permitirá fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en materia de archivos y documentación oficial”.

En su intervención, Román García detalló que esta acción contribuirá a la adecuada organización y conservación de los archivos; además de dar cumplimiento al artículo 79 del Registro Nacional de Archivos, también se fortalece la parte institucional.

Lo que se trabajará dentro de los acuerdos que se alcancen, se vincula con el fortalecimiento tanto del Instituto del Archivo General para la gestión documental en los municipios.