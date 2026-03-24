Buscan vinculación estratégica con Guangdong-HK

Buscan vinculación estratégica de esta región de Chiapas en la frontera sur de Mexico con representantes de la Asociación de Investigación de la Gran Área de la Bahía (Guangdong-HK), que a nivel mundial es uno de los corredores económicos más dinámicos, la propuesta de memorándum de entendimiento la realizó la Secretaría de la Frontera Sur a cargo de María Amalia Toriello Elorza.

En entrevista el subsecretario Carlos Siles Torres expuso que la promoción de la iniciativa tiene como objetivo posicionar a la frontera sur como polo de atracción de inversión, tecnología y desarrollo sostenible.

Indicó que el plan propone vinculación y compartimiento relacionado con recursos de innovación y emprendimiento que ofrezcan oportunidades a emprendedores en diversas ramas que permitan un desarrollo regional para aprovechar plenamente las fortalezas y potenciales que existen en la Frontera Sur de Mexico.

Encuentro inicial

La propuesta fue presentada a Allen Cheng, vicepresidente de Desarrollo Económico y Tecnológico de la Greater Bay Area, y a Yin Yunlu, presidente de Inno Drug Group; recalcó que en este encuentro inicial se identificaron oportunidades de colaboración en biociencias, manufactura avanzada, cadenas productivas y comercio internacional, con proyección a México, Chiapas y Centroamérica.

Afirmó que la Área de la Bahía integra Guangdong, Hong Kong y Macao, y representa una de las regiones con mayor concentración de innovación e inversión a escala global y que de concretarse esta vinculación, la frontera sur podría acceder a flujos de capital y tecnología que impulsen su desarrollo económico y generen empleos de calidad en la región.

Finalmente indicó que la iniciativa es encabezada por María Amalia Toriello Elorza y forma parte de una estrategia de diplomacia económica para conectar la región con mercados internacionales.