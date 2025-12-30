Buscará magisterio que se atiendan deudas en 2026

Uno de los temas centrales que se abordará en el 2026 para el magisterio chiapaneco, tiene que ver con los adeudos que aún persisten, enfatizó el secretario General de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Oved Balderas Tovilla.

"Desde los primeros días del mes de enero, se estarán abordando los asuntos pendientes; inicialmente las inquietudes", fueron las palabras expresadas al titular de la Secretaría de Educación antes de iniciar las vacaciones.

"Hay un compromiso del gobierno local para que pronto se puedan regularizar los adeudos que se tienen pendientes con el magisterio chiapaneco", aclaró.

El líder de la Sección 40 del SNTE, comentó que a inicio de año también se realiza el tradicional pago de 30 días que cubre la quincena y la primera parte de la compensación nacional única.

Otros pagos

"Es decir, los compañeros al regresar en enero, cuando se hablaba de la cuesta, ahora tendrán todas las condiciones económicas para iniciar sus actividades cotidianas en las diferentes regiones", remarcó.

Balderas Tovilla comentó que el magisterio que está adherido a la sección 40 del SNTE, mantiene un compromiso con sus diversos espacios de trabajo.

Mensaje

En vísperas de la culminación de este 2025, el líder del sector compartió un mensaje con las bases magisteriales de la Sección 40 para que celebren las familias la reunión tradicional que se acostumbra cada 31 de diciembre.

Finalmente, deseó que el inicio de 2026 venga acompañado de paz, armonía, prosperidad y que todos los proyectos personales y familiares del gremio se cumplan.