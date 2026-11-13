Buscará Movimiento Naranja más espacios en Chiapas

Andrea Negrón, coordinadora del partido Movimiento Ciudadano en Chiapas, expuso que recientemente se realizó una reunión con el presidente nacional del partido, donde se acordó ampliar la presencia del equipo anaranjado en la entidad.

La joven señaló que hace unos días acompañó a Pedro Ramírez, presidente municipal de Reforma, a su Segundo Informe de Gobierno, donde presentó los resultados y las acciones realizadas durante este este periodo de trabajo en favor del municipio.

Ante más de 7 mil asistentes, el alcalde -a quien llaman afectuosamente “Perico”- compartió los avances alcanzados en materia de desarrollo social, desarrollo económico, seguridad y obra pública.

Unión

Dijo que ahí se reunió también con Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien felicitó al alcalde y aseguró que continuará al frente de este gobierno con el respaldo de su pueblo y que más que colores, hay que ver por la gente para quien se trabaja; al tiempo de afirmar que es necesario hacer equipo con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, por el bien de la entidad.

La coordinadora estatal señaló que durante el informe pudo constatar el cariño que la gente de Reforma le tiene a “Perico”. Añadió que los avances presentados deben ir acompañados del compromiso de mantener la labor y redoblar esfuerzos para atender los retos pendientes.

También destacó que escuchar a la ciudadanía y dar seguimiento a sus necesidades será fundamental para continuar impulsando el desarrollo del municipio y ganar más presencia en Chiapas.