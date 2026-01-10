Buscarán acciones para reducir enfermedades

A unas horas de que miles de estudiantes del nivel Básico (preescolar, primaria y secundaria) regresen a las clases habituales como parte del ciclo escolar, el secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), Oved Balderas Tovilla, informó que habrá acompañamiento en las instituciones que busquen reducir riesgos de enfermedades.

Como parte del protocolo y de las obligaciones del sector magisterial, comentó que las autoridades educativas y de salud darán las directrices para que en los centros escolares donde haya vulnerabilidad (por la convivencia de las niñas y niños) se pueda evitar la propagación de cualquier enfermedad.

Calculó que este lunes 12 de enero un total de 20 mil 390 maestros y maestras regresarán a sus actividades cotidianas, previo a los cursos que recibieron como parte de la capacitación docente.

Situación sanitaria

Además de las condiciones que hay para retornar a las aulas, Balderas Tovilla comentó que también está el entusiasmo del gremio magisterial y se ha planteado a la autoridad que también atienda los pendientes económicos que mantienen con el gremio.

La situación sanitaria, detalló, recordó aquel escenario que atravesó el mundo con la pandemia, no obstante, con los casos de sarampión tuvieron comunicación los docentes con autoridades de salud y les explicaron los grupos más vulnerables.

En ese contexto, anunció que en el hospital Vida Mejor se encuentra un puesto de vacunación con más de mil dosis para prevenir el sarampión a maestras y maestros, los cuales deben llevar su credencial del Isstech.

Adicional a ese tema, se recordó que también se tienen disponibles dosis para reducir riesgos por influenza y covid-19.

Otras áreas de atención

El líder de la Sección 40 del SNTE agregó han impulsado trabajos en otras áreas como la prohibición de comida chatarra en las instituciones y ahora se trabaja en programas para tener una vida saludable.

Finalmente, detalló que en este año se acercarán a las autoridades para continuar con las gestiones que les permitan solventar los adeudos que se acumularon en años anteriores y que hoy se mantienen en alrededor de 840 millones de pesos.