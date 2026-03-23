Buscarán mejoras en el presupuesto para educación

El titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Roger Mandujano, dijo que buscará un ajuste presupuestal para atender todas las necesidades del sector en Chiapas que va desde mejoras a la infraestructura a la generación de nuevas rutas de atención a los escolares.

Explicó que como nunca antes se están regularizando las claves escolares, esto significa la legalidad jurídica de muchas escuelas que no podía recibir mejoras por qué estaban “sin escrituras”.

Además se trabajó de cerca un programa con la Unicef, que ofrece un abordaje distinto a la primera infancia mediante el cual se busca modificar la manera en que se trabaja con infantes en centros escolares de la primera.

Asimismo, se tiene un trabajo coordinado con el magisterio estatal con quien se tiene una relación de respeto.

Este cúmulo de trabajos ha generado un análisis claro de las necesidades del sector educativo en Chiapas por lo que se buscará, dijo, mejorar el presupuesto para la educación en el estado ya sea por ampliación especial en el actual ejercicio o en la programación del siguiente año.

En todos los casos, reiteró, se busca generar las mejores condiciones para incentivar el desarrollo y la educación en la entidad.

Contexto

El presupuesto educativo para Chiapas en el ejercicio fiscal 2026 asciende a 40 mil 163 millones de pesos, según el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

En meses pasados, la diputada local por Morena, Alejandra Gómez Mendoza, advirtió que cerca del 70 por ciento de las escuelas públicas en Chiapas carecen de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupan, situación que limita su acceso a recursos federales y estatales para mejorar su infraestructura, por lo que urgía legalizar las claves escolares.