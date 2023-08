Buscarán mejores beneficios para los jubilados

Lograr una mejor atención en cuanto a los rubros de asistencia médica y prestaciones económicas, así como buscar intereses colectivos y no personales, son los objetivos de la nueva Comisión Coordinadora de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Chiapas A. C., que estará encabezada por Miguelina Castañeda Cruz.

Luego de realizarse la segunda Asamblea Estatal Ordinaria en las propias oficinas de la Comisión Coordinadora, la planilla Vino obtuvo una votación clara de 73 sufragios por 69 de la planilla Blanca, encabezada por María Isabel Culebro.

La nueva dirigente afirmó que triunfó la razón y el derecho de servir con un plan de trabajo encaminado a brindarles a sus compañeras y compañeros todas las atenciones posibles ante las instancias correspondientes.

Esto para que no se sientan solos en esta otra etapa de sus vidas, después de laborar durante tantos años en una oficina de gobierno, “por eso hemos integrado un Consejo Directivo que los atenderá de manera cordial y amable”.

Tras resultar electa, en sustitución de Manuel Moreno Gordillo, reiteró el compromiso de seguir trabajando con su Consejo Directivo a favor de sus compañeros, asegurando que a partir de esta nueva administración redoblarán esfuerzos de manera conjunta.

Afirmó que el ganar esta elección no fue fácil, ya que existen grupos que no desean que la Comisión Coordinadora consolide los ideales del profesor Manuel Mauricio Soto, quien fue el fundador de la misma, pensando siempre en el bien común para beneficio de todos y no solo de una persona.

Una vez concluido el orden del día de la segunda asamblea, les fue tomada la protesta de ley a los integrantes del nuevo Consejo Directivo 2023-2027.

El consejo quedó conformado también por el vicepresidente Agustín Trinidad Coutiño; tesorera Rosa María Osorio Cruz; secretaria de Actas y Acuerdos, Lesvia López Jiménez; secretario de Previsión Social, Eliezer Vázquez Navarro; secretario de Prestaciones Socio-Económicas, Julio César Farrera Gaytán; y secretaria de Relaciones Públicas, Evangelina Ruiz Cruz.