Buscarán que Corte atraiga inconformidad por modificar escudo

A través del Consejo Consultivo Ciudadano del Partido Acción Nacional (PAN) se promovieron juicios de amparo, para que se analice una inconformidad que hay respecto al proceso que se llevó a cabo para modificar el escudo chiapaneco.

Las acciones fueron encabezadas por el licenciado Manuel de Jesús Cruz Espinosa, a fin de que se determine la legalidad del proceso que llevó a esa reforma que recientemente se aprobó.

Postura del PAN sobre el tema

La presidenta del Comité Directivo Estatal del partido, Katy Caravantes, informó que el tema se revisará a fondo por parte de las autoridades judiciales.

Lo que se busca sobre este asunto, se detalló, es conocer el proceso que se realizó respecto con la participación ciudadana.

“El escudo de Chiapas es un símbolo con más de cuatro siglos de historia que forma parte de la identidad colectiva del pueblo chiapaneco. No se trata de estar a favor o en contra de actualizar un símbolo”, enfatizó Caravantes.

Lo importante, se comentó, es que los temas medulares que están vinculados con la identidad histórica se puedan hacer con apego a la participación ciudadana efectiva.

“Acción Nacional reconoce y respeta profundamente la diversidad cultural y la identidad indígena que forman parte esencial de Chiapas, y precisó que la acción jurídica promovida no busca confrontación política, sino revisión institucional”, se enfatizó desde el PAN.

Cruz Espinosa detalló el origen del amparo se relaciona con conocer la consulta que se hizo para modificar el escudo.

Se indicó que cuando una decisión legislativa puede afectar símbolos culturales o identitarios, tiene que existir claridad con el tema de la participación.

“El escudo no es un simple logotipo institucional; es un símbolo histórico que representa la memoria colectiva del estado. Por ello, cualquier modificación debe garantizar un proceso transparente y participativo”, se destacó.