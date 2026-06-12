C5 Escudo Pakal fortalece acciones preventivas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal y el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia (Calle) 9-1-1 Palenque, llevó a cabo una campaña preventiva basada en el programa “No te enganches” en el corredor hotelero de la carretera Palenque–Zona Arqueológica, en el municipio de Palenque.

Durante esta actividad se difundió entre turistas, prestadores de servicios y personal hotelero información sobre el uso adecuado del número de emergencias 9-1-1, el número de Denuncia Anónima 0-8-9 y la aplicación móvil C5 Escudo Pakal, herramientas disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año para brindar atención oportuna a la ciudadanía.

Trabajo interinstitucional

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía de Distrito Selva, la Policía Municipal y la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en beneficio de la seguridad de visitantes y habitantes de la región.

El objetivo principal de esta campaña es prevenir delitos como la extorsión telefónica y los fraudes, además de fomentar la cultura de la denuncia y el uso responsable de las herramientas tecnológicas y líneas de atención con las que cuenta esta Nueva ERA para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda su compromiso de continuar implementando estrategias de prevención y proximidad social que contribuyan a consolidar a Chiapas como un destino seguro para el turismo y la convivencia pacífica.