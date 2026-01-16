Cabildo emite Declaratoria de Emergencia Sanitaria

El Cabildo de Tapachula emitió Declaratoria de Emergencia Sanitaria/Ambiental derivada del incendio en el basurero municipal; en este sentido las diversas instancias involucradas vienen realizando las acciones necesarias de carácter urgente para controlar la contingencia en protección de la salud pública y el medio ambiente.

Como parte del seguimiento institucional, autoridades federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron una visita de supervisión al sitio, donde verificaron los trabajos de control, sofocación y saneamiento, confirmando la aplicación de material de cobertura y la ejecución de las acciones operativas del caso.

Para el control del incendio se mantiene una operación permanente de enfriamiento y aislamiento.

De forma paralela, se realizan trabajos de mejoramiento de accesos y frentes de trabajo, permitiendo avanzar en la conformación de celdas temporales para el manejo ordenado de los residuos mientras continúan las labores de saneamiento integral.

En materia social y humanitaria, el Gobierno Municipal brinda atención directa a la población de la ranchería Linda Vista y zonas colindantes. Destacando la colaboración de personal de Unicef, quienes realizaron una visita diagnóstica para valorar acciones adicionales en apoyo de la población afectada.

El Ayuntamiento de Tapachula reafirma que la Declaratoria de Emergencia Sanitaria/Ambiental permite reforzar la coordinación institucional y mantener acciones continuas hasta lograr el control total de la contingencia, priorizando en todo momento la salud de la población y la protección del entorno.